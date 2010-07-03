Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Жертвами пожара на корабле у округа Вентура в штате Калифорния стали 34 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTLA.

Береговая охрана Лос-Анджелеса сообщила, что на место отправлены спасательные команды, нескольким членам экипажа удалось спастись.

В настоящий момент эвакуация продолжается. Информации о типе судна пока нет, известно только, что его длина составляет почти 23 метра.

Ранее пожар произошел на одном из старейших судостроительных заводов России "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Два человека погибли, еще один пострадал. Открытое горение ликвидировали на площади в пять квадратных метров. В тушении было задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники.