Автобус загорелся на Тверской улице

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Пожар произошел в автобусе на Тверской улице около дома 15. Никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса на площади 6 квадратных метров. В момент происшествия людей в салоне не было.

Причины возгорания предстоит установить.

Ранее два человека пострадали в ДТП с Lamborghini на улице Большая Грузинская. Ими оказались 38-летний Ерванд Газаров и 33-летняя пассажирка Марина Мелехова – председатель комитета "Деловой России" по женскому предпринимательству.