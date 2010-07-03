Киевское шоссе в ТиНАО частично перекрыто из-за ДТП

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Авария произошла на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает ТАСС.

ДТП случилось около ТЦ "Саларьево", где столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них пострадали два человека. Как добавили в экстренных службах, из-за происшествия перекрыты две полосы шоссе в сторону области.

В эти выходные также недоступны участки Озерковской набережной. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00 в связи с дорожно-ремонтными работами.

31 августа перекроют участок от Садовнического проезда до Большого Татарского переулка, 1 сентября – от Озерковского переулка до улицы Зацепский Вал. Водителям предложили пути объезда: по улицам Новокузнецкой, Татарской и Большой Татарской от Садовнического проезда до улицы Зацепский Вал.