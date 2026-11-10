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10 ноября, 17:14

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El Pais: в Испании мужчина купил дом, снес стену и стал богаче на миллион евро

В Испании мужчина купил дом, снес стену и стал богаче на миллион евро

Фото: depositphotos/darknula

В Испании мужчина по имени Хуан Франсиско Леон Катена купил недвижимость в историческом центре, а во время ремонтных работ наткнулся на скрытый фасад старинной церкви и больницы Святого Георгия XIV века. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на El Pais.

По данным издания, житель испанской Убеды обнаружил находку, когда попытался снести или разобрать одну из стен здания в старой части города. Фасад эпохи Возрождения, ширина которого составляет 15 метров, а высота – 11, приписывают мастеру Андресу де Ванделвире.

По закону об историческом наследии Испании, за случайную находку подобного масштаба положено вознаграждение. Власти Андалусии пытались оспорить выплату, но после споров суд встал на сторону собственника. Исторический объект оценили более чем в 1 миллион евро.

Ранее в Китае рабочие перепутали адрес и разрушили не ту квартиру. Подрядная организация получила заказ на демонтаж квартиры с аналогичным номером, но расположенной на другом этаже. Строители обнаружили ключ в указанном месте, а идентичная планировка не позволила вовремя выявить ошибку, поэтому демонтаж был выполнен не в той квартире.

Ее владелец признался, что испытал шок, когда узнал о произошедшем. В частности, были демонтированы потолки и снесены стены, а ванная комната, кухня и мебель оказались либо уничтожены, либо вывезены.

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