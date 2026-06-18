StHeadline: рабочие в Китае по ошибке разрушили не ту квартиру

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В Китае рабочие перепутали адрес и разрушили не ту квартиру, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на StHeadline.

Инцидент произошел в городе Уси, провинция Цзянсу. Подрядная организация получила заказ на демонтаж квартиры с аналогичным номером, но расположенной на другом этаже. Строители обнаружили ключ в указанном месте, а идентичная планировка не позволила вовремя выявить ошибку, поэтому демонтаж был выполнен не в той квартире.

Ее владелец признался, что испытал шок, когда увидел, что произошло. В частности, были демонтированы потолки и снесены стены, а ванная комната, кухня и мебель оказались либо уничтожены, либо вывезены.

После нескольких безуспешных попыток согласовать размер компенсации стороны обратились в суд. Судебное решение было вынесено в пользу владельца объекта.

Было указано, что причиной инцидента стало невыполнение подрядной организацией своих обязательств: отсутствие контроля за строительным процессом, а также факт того, что рабочие приступили к задаче, не проверив предварительно адрес объекта.

Теперь виновные должны выплатить 1 600 долларов, хотя изначально хозяин квартиры запрашивал компенсацию в размере 3 000 долларов. Во время разбирательства он согласился снизить сумму требований.

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