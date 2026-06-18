Диетолог Поляков: соленый попкорн повышает нагрузку на почки и сердце

Фото: 123RF.соm/kimberrywood

Соленый попкорн, употребляемый в большом количестве, повышает нагрузку на почечную и сердечно-сосудистую системы, а также приводит к отекам и аллергии. Об этом в беседе с aif.ru предупредил диетолог Антон Поляков.

По его словам, попкорн вреден в связи с тем, что для его приготовления используется много подсолнечного или кукурузного масла. В них содержатся кислоты Омега-6, увеличивающие воспаления. Также этот продукт достаточно калорийный.

Особенно вредным Поляков назвал попкорн с большим количеством вкусовых добавок – сырный, карамельный, шоколадный. Иногда его чрезмерное употребление даже может вызывать перепады настроения у детей.

Диетолог также отметил, что при поедании попкорна в организме вырабатывается гормон радости эндорфин и синтезируются разные нейромедиаторы. Это, в свою очередь, может стать причиной расстройства пищевого поведения.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что гипертоникам нельзя употреблять много сладких фруктов. К ним относятся бананы, виноград и манго. Они повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к разрушению стенок сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.

