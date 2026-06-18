Диетолог Соломатина: привычка пробовать немытые ягоды на рынке может привести к смерти

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Привычка пробовать немытые ягоды на рынке может привести к заражению инфекциями, инвалидности и смерти. Об этом изданию "Абзац" заявила диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что часто рынки находятся рядом с дорогами, на фруктах оседает пыль, а продавцы нередко берут их грязными руками. Кроме того, вредны и выхлопные газы. Особенно опасны надрезанные дыни и арбузы, которые оборачивают в пленку на немытых прилавках. Из-за таких условий покупатель рискует заразиться кишечной палочкой, паразитами, листериозом и дизентерией.

Наибольшую угрозу такая дегустация представляет для детей, предупредила специалист. У них может начаться рвота и диарея, которые быстро приведут к обезвоживанию. Без капельницы возможны судороги и смерть. Также из-за химикатов, которыми обрабатывают фрукты для длительной свежести, может серьезно пострадать печень.

Соломатина отметила, что сильные осложнения могут возникнуть и у взрослых. Из-за обезвоживания кровь сгущается, что повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого тромб может оторваться и попасть в мозг.

Она привела в пример случай, когда пожилой мужчина остался инвалидом после покупки творога на рынке. Он заразился инфекцией и полтора месяца находился в реанимации.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила о вреде классических суши с рыбой для беременных и детей до 7 лет. По ее словам, их иммунная система более уязвима, поэтому бактерии и паразиты могут нанести организму больший вред.