Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 16:31

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Соломатина: привычка пробовать немытые ягоды на рынке может привести к смерти

Диетолог рассказала, почему нельзя пробовать немытые ягоды на рынке

Фото: 123RF.com/fromvision

Привычка пробовать немытые ягоды на рынке может привести к заражению инфекциями, инвалидности и смерти. Об этом изданию "Абзац" заявила диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что часто рынки находятся рядом с дорогами, на фруктах оседает пыль, а продавцы нередко берут их грязными руками. Кроме того, вредны и выхлопные газы. Особенно опасны надрезанные дыни и арбузы, которые оборачивают в пленку на немытых прилавках. Из-за таких условий покупатель рискует заразиться кишечной палочкой, паразитами, листериозом и дизентерией.

Наибольшую угрозу такая дегустация представляет для детей, предупредила специалист. У них может начаться рвота и диарея, которые быстро приведут к обезвоживанию. Без капельницы возможны судороги и смерть. Также из-за химикатов, которыми обрабатывают фрукты для длительной свежести, может серьезно пострадать печень.

Соломатина отметила, что сильные осложнения могут возникнуть и у взрослых. Из-за обезвоживания кровь сгущается, что повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого тромб может оторваться и попасть в мозг.

Она привела в пример случай, когда пожилой мужчина остался инвалидом после покупки творога на рынке. Он заразился инфекцией и полтора месяца находился в реанимации.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила о вреде классических суши с рыбой для беременных и детей до 7 лет. По ее словам, их иммунная система более уязвима, поэтому бактерии и паразиты могут нанести организму больший вред.

Врач напомнила грибникам о риске отравлений

Читайте также


общество

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика