Умер создатель мультфильмов "Пес в сапогах" и "Очень синяя борода" Игорь Макаров

Фото: телеграм-канал "Мульти-Шмульти"

Художник, карикатурист и мультипликатор Игорь Макаров, известный по работе над мультфильмами "Пес в сапогах" и "Очень синяя борода", скончался на 83‑м году жизни. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Он назвал Макарова уникальным художником, "умевшим все". Капков также напомнил, что мультипликатор был у истоков советского цветного телевидения и участвовал в создании таких популярных телепередач, как "Утренняя почта" и "Вокруг смеха". Кроме того, художник сотрудничал с режиссером Евгением Гинзбургом, работал в театре, игровом кино и мультипликации.

В числе анимационных работ Игоря Макарова – "Ограбление по…", "Контакты… конфликты…", "Очень синяя борода", "Пес в сапогах", "Чудеса" и "Стереотипы".

Капков подчеркнул, что Макаров до последних дней сохранял интерес к профессии и активно участвовал в жизни анимационного сообщества. Их последняя встреча состоялась неделю назад во время празднования 90‑летия "Союзмультфильма".