27 апреля, 21:59

Культура

Скончался сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей

Фото: Getty Images/Amazing Comic Conventions/Gabe Ginsberg

Американский сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Marvel.

"От имени семьи мы с прискорбием сообщаем, что писатель и бывший главный редактор (Marvel) Джерри Конвей ушел из жизни", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сценарист был важной персоной в сфере комиксов, сформировавшей поп-культуру.

Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине. Он известен своей работой над комиксами "Железный человек" 1968 года, "Человек-паук", "Леший" и "Дракула".

