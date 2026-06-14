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14 июня, 11:44

Происшествия

Женщина задержана за ранение мужа ножом в ходе ссоры в Подмосковье

Фото: depositphotos/blinow61

Полиция задержала женщину, подозреваемую в ранении мужа ножом, в Талдомском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила из медучреждения. Туда с телесными повреждениями самостоятельно обратился гражданин 1984 года рождения.

Предварительно установлено, что в одном из домов на улице Пушкина в поселке Вербилки между мужчиной и его супругой в ходе распития алкогольных напитков вспыхнула ссора, после чего женщина ранила его ножом.

В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница Москвы 1977 года рождения. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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