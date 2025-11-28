Форма поиска по сайту

28 ноября, 15:58

Происшествия

Омич получил удар ножом в сердце, когда пытался помириться с бывшей девушкой

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Омской области"

Житель Омской области получил удар ножом в сердце, когда пытался помириться с бывшей возлюбленной, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Инцидент произошел в селе Низовое Муромцевского района Омской области, полицейские обнаружили в частном доме тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением в груди. Было установлено, что потерпевший и подозреваемая являлись бывшими сожителями, однако мужчина постоянно ее ревновал.

С февраля 2025 года пара не жила вместе, но омич пришел к ней, чтобы помириться. 44-летняя женщина отказала, из-за чего между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина бросился на нее с ножом.

Подозреваемая убежала на кухню, взялась за другой нож и ударила экс-возлюбленного в сердце. Мужчина скончался на месте.

В ведомстве добавили, что расследование продолжается, женщина задержана. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую супругу и покончил с собой на рабочем месте. Их тела были обнаружены в офисе на Большой Садовой улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, в рамках которого компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.

происшествия

