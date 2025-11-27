Форма поиска по сайту

27 ноября, 15:22

Происшествия

Следователи направили в суд дело об убийстве мужчины в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1966 и 1956 годов рождения, которых обвиняют в убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники СК выяснили, что 14 марта 2025 года один из фигурантов находился в Балашихе и распивал спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились, и обвиняемый выстрелил в мужчину из охотничьего ружья.

Пострадавший был ранен в голень, но скончался на месте инцидента. Через какое-то время в квартиру пришел знакомый обвиняемого, который предложил вывезти тело погибшего.

Затем мужчины погрузили тело в автомобиль и спрятали его в лесополосе. При этом происходящее заметила соседка, которая и вызвала полицейских. Позже обвиняемых задержали.

"Следователем проделан значительный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы. Следователем проведены допросы и очные ставки, получены заключения более 10 судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетические, баллистические, физико-химическая, биологические, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая", – говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге все собранные материалы легли в основу обвинения, а уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее на северо-востоке Москвы задержали подозреваемого в убийстве знакомого. По версии следствия, фигурант находился в жилом доме на улице Чичерина, когда между ним и его знакомым вспыхнул конфликт. Подозреваемый нанес жертве ножевое ранение, от чего потерпевший скончался на месте.

