21 ноября, 10:10

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве знакомого на западе Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Полиция задержала по горячим следам подозреваемого в убийстве жителя Ново-Переделкина, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Предварительно установлено, в квартире жилого дома между двумя мужчинами во время распития алкоголя вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. От полученных травм пострадавший скончался.

В результате оперативно-разыскных мероприятий на Новоорловской улице задержали мужчину 1970 года рождения. Его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

О случившемся стало известно 19 ноября, когда в Ново-Переделкине был найден труп мужчины. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

До этого столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве знакомого в доме на улице Чичерина. Следствие считает, что преступление произошло, когда между мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Новости регионов: в Подмосковье задержан мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве

