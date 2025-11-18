Суд заключил под стражу женщину, убившую сына в Балашихе

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Представитель Балашихинской городской прокуратуры просил суд учесть, что женщина зарегистрирована в другом регионе РФ, не имеет официального трудоустройства и источника дохода.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Как посчитал представитель прокуратуры, женщина может скрыться от органов следствия и суда, поэтому избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно.

Она арестована до 18 января 2026 года. Дальнейший ход и результаты расследования находятся на контроле Балашихинской городской прокуратуры.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября была найдена голова ребенка в рюкзаке. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Через время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Выяснилось, что мать убила своего сына, после чего фрагменты его тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи СК также возбудили дело о халатности сотрудников соцуправления.

Женщина призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение. Журналисты добавили, что она злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына. Отец убитого мальчика также ранее был судим за кражу и грабеж.

