Пакет с человеческими останками обнаружен на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Останки человека в пакете найдены в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным управления СК РФ по Москве, в водоеме находился рюкзак с фрагментами тела несовершеннолетнего. Предварительный осмотр эксперта установил, что погибшему было от 7 до 10 лет.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивая свидетелей и изучая записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее женщина убила шестилетнего сына и пыталась покончить с собой на западе Москвы. Тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран было обнаружено 12 ноября в квартире на улице Академика Анохина. После случившегося было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего.

