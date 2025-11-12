12 ноября, 10:02Происшествия
Тело мужчины обнаружено в квартире на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Тело мужчины со следами насильственной смерти найдено в квартире жилого дома столичного района Ясенево. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Москве.
Как уточнило ведомство, случай произошел в доме на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, ранения мужчине 1968 года рождения нанес его знакомый.
По данному факту организована проверка, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее на востоке Москвы двое мужчин в масках убили молодого человека, нанеся ему множественные удары. Мотивом стали личные неприязненные отношения. Несмотря на маскировку, полиция установила и задержала двух подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения.
Убийца байкера на юге Москвы получил 17 лет колонии строгого режима