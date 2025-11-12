Тело мужчины обнаружено в квартире на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины со следами насильственной смерти найдено в квартире жилого дома столичного района Ясенево. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Москве.

Как уточнило ведомство, случай произошел в доме на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, ранения мужчине 1968 года рождения нанес его знакомый.

По данному факту организована проверка, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее на востоке Москвы двое мужчин в масках убили молодого человека, нанеся ему множественные удары. Мотивом стали личные неприязненные отношения. Несмотря на маскировку, полиция установила и задержала двух подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения.

