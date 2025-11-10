Останки убитой 28 лет назад девочки нашли в подвале дома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

В подвале дома в Кашире были найдены останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Обвинение предъявлено 64-летнему местному жителю, он заключен под стражу. По данным следствия, в марте 1997 года мужчина находился в квартире вместе с 8-летней падчерицей. В ходе ссоры, вызванной просьбами ребенка покормить ее, он убил девочку.

На утро мужчина, желая скрыть следы преступления, поместил тело девочки в сумку, перевез и закопал в подвале многоэтажного дома. Родственница сообщила в правоохранительные органы о безвестном исчезновении ребенка, однако установить обстоятельства произошедшего не удалось.

В октябре 2025 года в рамках систематической работы по преступлениям прошлых лет выяснилось, что по данному уголовному делу был проведен не весь комплекс следственных действий. В результате работу возобновили и установили местонахождение обвиняемого.

В ходе допроса фигурант рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, а также указал ориентировочное место, где скрыл тело ребенка.

