Обезглавившего мать мужчину в Екатеринбурге проверят на вменяемость

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Мужчину, который обвиняется в убийстве матери в Екатеринбурге, проверят на вменяемость. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга, передает РИА Новости.

Женское тело было найдено в Юго-Западном лесопарке 30 октября. Голову женщины обнаружили в пакете с ее личными вещами в 200 метрах от трупа. Спустя время правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления сына погибшей.

Выяснилось, что они жили отдельно друг от друга в съемных квартирах. Несмотря на это, между ними возникали бытовые конфликты. В региональном МВД предположили, что злоумышленник в ночь на 20 октября заманил женщину в парк под предлогом сопровождения до нового жилья.

При этом об убийстве своей матери мужчина рассказал двум родственникам, однако те не стали сообщать полицию. В результате в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Суд в Екатеринбурге арестовал его до 30 декабря.

Сам мужчина считал, что правоохранители его не найдут, так как он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Злоумышленник также рассказал, что часто забивал домашний скот и привык к этому, поэтому он спокойно убил свою мать.