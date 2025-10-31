Сын признался в убийстве и обезглавливании собственной матери в Екатеринбурге

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге 21-летний мужчина признался в убийстве и обезглавливании своей матери. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"И потерпевшая, и задержанный прибыли на территорию Свердловской области с целью устройства на работу. Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду", – рассказал он.

Горелых отметил, что несмотря на раздельное проживание на съемных квартирах – сын на улице Решетникова, а мать на улице Начдива Онуфриева – между ними регулярно возникали бытовые конфликты. По одной из версий, подозреваемый мог заманить женщину в парк под предлогом сопровождения до новой, более комфортной съемной квартиры. Однако во время прогулки он решил "раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес".

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на 20 октября. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Также выяснилось, что он сообщил о содеянном двум родственникам, но те не стали информировать полицию.

"Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык", – добавил Горелых.

Как сообщали в управлениях СК и МВД по региону, голое тело женщины обнаружили в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга около заправки 30 октября. По словам Горелых, на него наткнулся местный житель во время пробежки. На одном из пальцев погибшей было кольцо. Возбуждено уголовное дело.

По данным старшего помощника руководителя регионального СК РФ Александра Шульги, голову женщины нашли в 200 метрах от тела в пакете, где были и личные вещи убитой.

