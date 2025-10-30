Мужчина убил экс-жену и покончил с собой на рабочем месте в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Мужчина убил бывшую супругу, после чего покончил с собой на рабочем месте в офисе компании "Россети Юг" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

Согласно данным регионального управления Следственного комитета, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в офисе, расположенном на улице Большой Садовой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, в рамках которого компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что мужчина стрелял в свою бывшую жену из-за личных неприязненных отношений.

Схожий случай ранее произошел в подмосковном Пущине. Там в одной из квартир правоохранители обнаружили тела 39-летней женщины, пристегнутой наручниками к стеллажу, с признаками насильственной смерти и ее супруга.

Правоохранители выяснили, что между ними произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого мужчина убил жену, а после покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".

