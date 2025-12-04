Депутат Бурматов: врачам столичной ветклиники, где умер шпиц, грозит до 5 лет тюрьмы

Хозяйка собаки обвинила сотрудников одной из столичных ветклиник в смерти животного. При этом в Сети появилось видео, на котором сотрудники учреждения высмеивали женщину и ее питомца вместо лечения. Что еще известно о ситуации и как можно наказать клинику в случае доказанности ее вины, разбиралась Москва 24.

"Даже не раскаиваются"

Восьмилетний шпиц по кличке Честер умер в клинике "Гуд Вет" на Фрязевской улице еще в начале 2025 года, однако о ситуации стало известно только 3 декабря. Хозяйка животного Елена обратилась к врачам из-за резкого ухудшения состояния собаки: у нее возникли проблемы с дыханием и пошла кровь из пасти.

По данным СМИ, за ночной стационар в клинике запросили 75 тысяч рублей, которых у женщины с собой не было. Она внесла 5 тысяч в качестве предоплаты, после чего собаку поместили в барокамеру стационара, доступ к которой для хозяйки был закрыт. Через 2,5 часа женщине выдали коробку с мертвым питомцем и выставили еще один счет на 6 тысяч рублей.

При этом в Сети появилось видео с камер наблюдения, установленных в процедурном кабинете. На нем слышно, как сотрудники в неуважительной форме обсуждали владелицу Честера, а животному не оказывали помощь. Также врачи обсудили, что собака осталась без УЗИ, кардиограммы и катетеров только потому, что хозяйка не внесла полную оплату.

"Не хотят себе новую бусинку просто купить за эти деньги?" – сказала одна из присутствующих на видео женщин.



По словам адвоката хозяйки животного Константина Ерохина, кадры им удалось получить по запросу суда.

"Мы до глубины души поражены цинизмом этой ситуации. На видео не врачи, а какие-то бездушные существа. Уже подали обращение к депутатам, в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить клинику", – привел слова Ерохина телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Сама Елена отметила в беседе с телеканалом Москва 24, что ее случай не первый в этой клинике.



Елена пострадавшая Это ужасно. Люди даже не раскаиваются. Например, даже если мы добьемся положительного решения суда, то это ничего не изменит. Поэтому должен быть запрет на ветеринарную деятельность врачей, которые относятся к этой ситуации.

Вместе с журналистами в клинику пришли и другие владельцы животных: по их мнению, к их питомцам тоже относились ненадлежащим образом. Однако в самой организации все отрицают: главврач Эдуард Масимов заявил СМИ, что Честеру оказали первую медицинскую помощь и это указано в решении суда. При этом видео суммарно длится более часа, а в Сети появилось около трех минут. По его словам, действия врачей по спасению собаки остались за кадром.

"То, что мы говорили про вас (хозяйку Честера – Прим. ред.), – это действительно неэтично. Наверное, это неправильно", – высказался Масимов.

Он отметил, что некоторые врачи с видео отстранены от работы, и не только из-за этого случая. Шумиху же Масимов связал с тем, что сторона потерпевшей готовит апелляцию и пытается оказать давление на суд.

В это же время к журналистам вышла женщина в белом халате, в насмешливой форме представившаяся уборщицей. В беседе со СМИ она назвала происходящее "новогодним шоу".

"Там работают садисты"

Адвокат Екатерина Батурина рассказала Москве 24, что в российском законодательстве животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения небольших компенсаций.

"Однако в обществе назрел запрос на изменение подобного подхода. Для многих животные – это члены семьи. Отнесение их к имуществу не позволяет защитить права в суде, поскольку виновная сторона в подобной ситуации не рассчитывает даже на наказание "рублем", – отметила эксперт.





Екатерина Батурина адвокат В данном деле видеозапись как доказательство может изменить ситуацию, как и обнародование этой ситуации. Если хозяева пройдут все инстанции и даже смогут дойти до высших судов страны (Верховного, а далее Конституционного), то подход к защите животных, возможно, будет изменен. Важно изучить ситуацию, в том числе документально, чтобы проверить основания для возбуждения уголовного дела.

Эксперт добавила, что правоохранители могут провести проверку не только по статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), но и мошенничеству (159 УК РФ). В последнем случае это связано с тем, что деньги могли быть присвоены, а услуга не оказана.

"Если будет доказано жестокое обращение с животными, за это ответят врачи. Статья 245 УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет", – пояснила адвокат.

При этом, если будет доказано мошенничество, за это ответит уже директор учреждения. Максимальное наказание в таком случае составит до двух лет лишения свободы, заключила Батурина.

Однако первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что причастные к смерти шпица могут получить до пяти лет тюрьмы.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии Эти персонажи прекрасно отдавали отчет своим действиями, а значит, имели умысел. К тому же там была группа лиц, что является отягчающим обстоятельством. Это значит, что они могут получить до пяти лет тюремного заключения. Им грозит реальный срок.

Кроме того, Бурматов призвал закрыть ветучреждение, где все произошло.

"Если там работают садисты, то это не клиника. Какое право они вообще имеют находиться на рынке?" – сказал парламентарий, добавив, что поручил направить запросы в МВД и прокуратуру для возбуждения уголовных дел.

В то же время ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков подчеркнул в беседе с Агентством "Москва", что в подобных ситуациях бороться за жизнь животного нужно до последнего.

"Значит, столько времени у них есть, чтобы обсуждать хозяйку, обсуждать какие-то финансовые, личные какие-то вопросы, когда у них пациент находится в критичном состоянии. Обычно, наоборот, времени не хватает. Обычно, когда борются за жизнь, какая-то такая суматоха стоит, что некогда просто какие-то бытовые ситуации обсуждать", – отметил Шеляков.

По его мнению, подобные случаи бросают тень на весь ветеринарный бизнес, однако они носят исключительно частный характер. Большинство врачей любят своих пациентов и готовы потратить свое время и здоровье для их спасения, заключил эксперт.