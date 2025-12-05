Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Немецкий канцлер Фридрих Мерц дискредитировал себя воинственными высказываниями и саботажем мира, в связи с чем он не включен в обсуждение мирной сделки по Украине. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев прокомментировал опубликованный в СМИ телефонный разговор Мерца и украинского президента Владимира Зеленского, в котором канцлер предупредил последнего, что американцы "играют в игры как с Киевом, так и с Европой".

"Дорогой Мерц, вы даже не участвуете в этой игре. Вы дискредитировали себя своими воинственными высказываниями, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, упрямой глупостью", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее урегулирование украинского конфликта будет "трудно переварить", особенно самим украинцам. По его словам, не стоит ждать "идеального" для Киева мира.

В МИД РФ указали, что Европа готовится к якобы неизбежному вооруженному столкновению с Россией. Страны ЕС назначили Москву долговременной угрозой, которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть на НАТО. Также "на грани фола" балансирует ситуация на форуме по сотрудничеству в области безопасности.