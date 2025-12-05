Форма поиска по сайту

Дмитриев заявил, что Мерц дискредитировал себя воинственной политикой

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Немецкий канцлер Фридрих Мерц дискредитировал себя воинственными высказываниями и саботажем мира, в связи с чем он не включен в обсуждение мирной сделки по Украине. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев прокомментировал опубликованный в СМИ телефонный разговор Мерца и украинского президента Владимира Зеленского, в котором канцлер предупредил последнего, что американцы "играют в игры как с Киевом, так и с Европой".

"Дорогой Мерц, вы даже не участвуете в этой игре. Вы дискредитировали себя своими воинственными высказываниями, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, упрямой глупостью", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее урегулирование украинского конфликта будет "трудно переварить", особенно самим украинцам. По его словам, не стоит ждать "идеального" для Киева мира.

В МИД РФ указали, что Европа готовится к якобы неизбежному вооруженному столкновению с Россией. Страны ЕС назначили Москву долговременной угрозой, которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть на НАТО. Также "на грани фола" балансирует ситуация на форуме по сотрудничеству в области безопасности.

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

Читайте также


политика

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

