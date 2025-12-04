Форма поиска по сайту

04 декабря, 16:54

Общество
Психолог Кольцова рекомендовала обниматься с близкими минимум три-четыре раза в день

Чувство безопасности: чем полезны ежедневные объятия

4 декабря отмечается Международный день объятий. По данным врачей, регулярный тактильный контакт в перспективе может принести большую пользу иммунитету и сердечно-сосудистой системе. Подробности – в материале Москвы 24.

Ощущение безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У Международного дня объятий две даты празднования. Наиболее популярная – 21 января, вторая – 4 декабря. Праздник появился в 1986 году, когда студент психологического факультета университета в Мичигане Кевин Заборни решил добавить повод для объятий.

Он заметил, что в период между Рождеством, Новым годом и Днем святого Валентина люди часто находятся в подавленном состоянии. Юноша предложил идею обнимать друг друга просто так, без привязки к крупным праздникам.

Позже День объятий внесли в календарь событий Chase's, где традиционно публикуется информация о специальных мероприятиях, федеральных и региональных торжествах, исторических датах и более необычных праздничных традициях. Сначала День объятий стал популярным в США, а затем – и во всем мире.

Психолог Екатерина Кольцова рассказала Москве 24, что объятия влияют на парасимпатическую нервную систему. При тактильном контакте у человека замедляется дыхание, успокаивается сердцебиение и пульс, постепенно приходит чувство безопасности.

В целом связь между объятиями и безопасностью идет из детства, когда ребенок успокаивался на руках у родителей. Взрослым тактильный контакт помогает снизить уровень стресса и выработку адреналина, добавила психолог.

Вместо этого вырабатывается окситоцин, и мы успокаиваемся и получаем чувство безопасности. А человек, который не находится в стрессе, у которого замедляется нервная система после активного напряжения, живет дольше. У него повышается иммунитет, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, и он принимает более правильные решения.
Екатерина Кольцова
психолог

Хронический дефицит тактильного контакта может грозить повышением уровня стресса, нарушением сна, вплоть до бессонницы. Кроме того, отсутствие близкого контакта с людьми грозит тревожностью, а также приводит к головным болям и нарушению аппетита.

При этом, по словам психолога, количество объятий не так важно, как их качество. Важно найти такого человека, с которым будет безопасно и приятно находиться рядом, тогда от взаимодействия будет больше пользы. Также важно, чтобы объятие не было кратковременным, оно должно длиться хотя бы до минуты.

"С точки зрения пользы можно обниматься три-четыре раза в день с одним или с разными людьми, с которыми вам приятно находиться рядом", – отметила Кольцова.

Если рядом нет такого человека, то можно применять методы для работы с тревожностью. Психолог рекомендовала использовать тяжелые и теплые одеяла: они помогут включить парасимпатическую систему. Альтернативой объятиям также станут теплая ванна или душ, сеанс обычного массажа или самомассаж. Все это тоже может поспособствовать нормализации сердцебиения и снижению уровня стресса, рассказала специалист.

Компенсировать нехватку объятий можно и с помощью общения с домашними питомцами – кошками и собаками, добавила Кольцова.

В одиночку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Однако важно помнить о базовых правилах общения с окружающими, если речь идет о близком телесном контакте. Кольцова подчеркнула, что объятия должны быть взаимными.

"Тогда это будет как раз про ощущение безопасности и обмен спокойствием. Если вы хотите обнять кого-то, но не уверены, что человек к этому готов, то стоит спросить: можно я тебя обниму?" – добавила эксперт.

Клинический психолог Дарья Яушева напомнила в разговоре с Москва 24, что немало людей предпочитают находиться в одиночестве или обладают высокой чувствительностью. Чтобы им деликатно отказаться от слишком близкого контакта со знакомыми, эксперт посоветовала использовать фразы: "Я рад(а) тебя видеть, но сейчас хочу сохранить немного дистанции"; "Спасибо за тепло, мне сегодня комфортнее без объятий"; "Давай поздороваемся иначе?".

Эффект, схожий с тем, что дают объятия, таким людям можно получить с помощью телесных практик, например дыхания с удлиненным выдохом, отметила эксперт.

"Еще один хороший способ – писать самому себе ласковые, теплые, подбадривающие письма или записки. Их можно перечитывать в моменты грусти или упадка сил", – рекомендовала Яушева.

Помимо этого, заказ еды или цветов для себя, маленькие подарки – это тоже способы проявить заботу по отношению к себе и настроить на позитивный лад, подытожила психолог.

