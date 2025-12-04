Психолог Кольцова рекомендовала обниматься с близкими минимум три-четыре раза в день

4 декабря отмечается Международный день объятий. По данным врачей, регулярный тактильный контакт в перспективе может принести большую пользу иммунитету и сердечно-сосудистой системе. Подробности – в материале Москвы 24.
Ощущение безопасности
У Международного дня объятий две даты празднования. Наиболее популярная – 21 января, вторая – 4 декабря. Праздник появился в 1986 году, когда студент психологического факультета университета в Мичигане Кевин Заборни решил добавить повод для объятий.
Он заметил, что в период между Рождеством, Новым годом и Днем святого Валентина люди часто находятся в подавленном состоянии. Юноша предложил идею обнимать друг друга просто так, без привязки к крупным праздникам.
Позже День объятий внесли в календарь событий Chase's, где традиционно публикуется информация о специальных мероприятиях, федеральных и региональных торжествах, исторических датах и более необычных праздничных традициях. Сначала День объятий стал популярным в США, а затем – и во всем мире.
Психолог Екатерина Кольцова рассказала Москве 24, что объятия влияют на парасимпатическую нервную систему. При тактильном контакте у человека замедляется дыхание, успокаивается сердцебиение и пульс, постепенно приходит чувство безопасности.
В целом связь между объятиями и безопасностью идет из детства, когда ребенок успокаивался на руках у родителей. Взрослым тактильный контакт помогает снизить уровень стресса и выработку адреналина, добавила психолог.
Хронический дефицит тактильного контакта может грозить повышением уровня стресса, нарушением сна, вплоть до бессонницы. Кроме того, отсутствие близкого контакта с людьми грозит тревожностью, а также приводит к головным болям и нарушению аппетита.
При этом, по словам психолога, количество объятий не так важно, как их качество. Важно найти такого человека, с которым будет безопасно и приятно находиться рядом, тогда от взаимодействия будет больше пользы. Также важно, чтобы объятие не было кратковременным, оно должно длиться хотя бы до минуты.
"С точки зрения пользы можно обниматься три-четыре раза в день с одним или с разными людьми, с которыми вам приятно находиться рядом", – отметила Кольцова.
Если рядом нет такого человека, то можно применять методы для работы с тревожностью. Психолог рекомендовала использовать тяжелые и теплые одеяла: они помогут включить парасимпатическую систему. Альтернативой объятиям также станут теплая ванна или душ, сеанс обычного массажа или самомассаж. Все это тоже может поспособствовать нормализации сердцебиения и снижению уровня стресса, рассказала специалист.
Компенсировать нехватку объятий можно и с помощью общения с домашними питомцами – кошками и собаками, добавила Кольцова.
В одиночку
Однако важно помнить о базовых правилах общения с окружающими, если речь идет о близком телесном контакте. Кольцова подчеркнула, что объятия должны быть взаимными.
"Тогда это будет как раз про ощущение безопасности и обмен спокойствием. Если вы хотите обнять кого-то, но не уверены, что человек к этому готов, то стоит спросить: можно я тебя обниму?" – добавила эксперт.
Клинический психолог Дарья Яушева напомнила в разговоре с Москва 24, что немало людей предпочитают находиться в одиночестве или обладают высокой чувствительностью. Чтобы им деликатно отказаться от слишком близкого контакта со знакомыми, эксперт посоветовала использовать фразы: "Я рад(а) тебя видеть, но сейчас хочу сохранить немного дистанции"; "Спасибо за тепло, мне сегодня комфортнее без объятий"; "Давай поздороваемся иначе?".
Эффект, схожий с тем, что дают объятия, таким людям можно получить с помощью телесных практик, например дыхания с удлиненным выдохом, отметила эксперт.
"Еще один хороший способ – писать самому себе ласковые, теплые, подбадривающие письма или записки. Их можно перечитывать в моменты грусти или упадка сил", – рекомендовала Яушева.
Помимо этого, заказ еды или цветов для себя, маленькие подарки – это тоже способы проявить заботу по отношению к себе и настроить на позитивный лад, подытожила психолог.