04 декабря, 21:39Политика
Путин считает, что ему еще рано подводить итоги жизни
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин в ходе интервью телеканалу India Today сказал, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.
"Мы еще поработаем", – отметил российский лидер.
Ранее Путин назвал приоритетом властей обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни населения. Выполнение задачи опирается на работу первичного звена здравоохранения и развития технологий в сфере медицины.
Российский лидер подчеркнул, что государство выполняет все социальные обязательства.