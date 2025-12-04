Путин считает, что ему еще рано подводить итоги жизни

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин в ходе интервью телеканалу India Today сказал, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.

"Мы еще поработаем", – отметил российский лидер.

Ранее Путин назвал приоритетом властей обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни населения. Выполнение задачи опирается на работу первичного звена здравоохранения и развития технологий в сфере медицины.

Российский лидер подчеркнул, что государство выполняет все социальные обязательства.