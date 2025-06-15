Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 17:37

Политика

Путин рассказал о решении отказаться от ношения очков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин решил отказаться от ношения очков для коррекции зрения, но в итоге хорошо видит до сих пор. Об этом президент РФ заявил во время общения с лауреатами госпремий. Кадры беседы в своем телеграм-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"У меня все время была единица. А лет пять или шесть назад пришел проверяться, мне говорят: "Где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие". Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась", – поделился Путин.

Он посчитал, что если сейчас их не снимет, то будет ходить в очках всю жизнь. Присутствующий на встрече офтальмолог Георгий Столяренко заметил, что это работает не совсем так.

"Я не знаю, так или нет, но действует! Свободно читаю без всяких проблем", – ответил лидер страны.

Путин отметил, что каждый год проходит "чек-ап", проверяя состояние здоровья. При этом уделяет на эти процедуры целых двое суток.

Ранее президент поручил российскому правительству подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, которые проходят диспансеризацию, а также повысить удобство ее прохождения.

Также правительству страны необходимо было принять меры для повышения информированности россиян о важности диспансеризации и ее роли в улучшении здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика