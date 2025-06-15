Путин рассказал о решении отказаться от ношения очков

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Владимир Путин решил отказаться от ношения очков для коррекции зрения, но в итоге хорошо видит до сих пор. Об этом президент РФ заявил во время общения с лауреатами госпремий. Кадры беседы в своем телеграм-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"У меня все время была единица. А лет пять или шесть назад пришел проверяться, мне говорят: "Где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие". Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась", – поделился Путин.

Он посчитал, что если сейчас их не снимет, то будет ходить в очках всю жизнь. Присутствующий на встрече офтальмолог Георгий Столяренко заметил, что это работает не совсем так.

"Я не знаю, так или нет, но действует! Свободно читаю без всяких проблем", – ответил лидер страны.

Путин отметил, что каждый год проходит "чек-ап", проверяя состояние здоровья. При этом уделяет на эти процедуры целых двое суток.

Ранее президент поручил российскому правительству подготовить предложения по повышению дисциплины работодателей в отношении работников, которые проходят диспансеризацию, а также повысить удобство ее прохождения.

Также правительству страны необходимо было принять меры для повышения информированности россиян о важности диспансеризации и ее роли в улучшении здоровья и увеличения продолжительности жизни.

