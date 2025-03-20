В РФ создан фонд биоматериала психически больных и здоровых доноров

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На базе Научного центра психического здоровья был создан Фонд коллекций биоматериала "НейроРесурс", в котором содержатся образцы клеток, ДНК, крови и сыворотки психических больных и здоровых доноров. Общий объем образцов составляет свыше 15 тысяч единиц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"Каждая из коллекций Фонда – ценный ресурс для научных исследований. На основе материалов Фонда "НейроРесурс" уже опубликовано более 40 научных статей в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, что подтверждает его значимость для науки", – отметила замглавы НЦПЗ по научной и проектной деятельности, доктор биологических наук Екатерина Семина.

В фонде присутствуют образцы людей с шизофренией, биполярным и депрессивным расстройствами, людей из группы высокого риска психоза, а также здоровых доноров, крови и ДНК семейных трио, клеток, полученных из нейросфер обонятельного эпителия.

Ведомство подчеркнуло, что образцы способны помочь при решении научных задач. Их могут задействовать в выявлении генетических рисков развития различных психических заболеваний, нейротоксичности лекарств, разработке и внедрении механизмов ранней диагностики психических нарушений.

Между тем в Москве в рамках цифровизации городской лабораторной службы появился уникальный проект для системного контроля доставки биоматериалов. Процессом можно управлять в режиме реального времени, что дает возможность оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Между всеми участниками процесса транспортировки есть коммуникация и системное взаимодействие.

