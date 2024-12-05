Путин указал на положительные изменения облика российского здравоохранения

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону, заявил Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы РФ, за последние четыре года модернизации первичного звена по всей стране было построено и реконструировано более тысячи поликлиник, также специалисты запустили 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

Помимо этого, аналогичные положительные изменения Путин заметил и в российской площадке по экологии.

Между тем Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Основная цель нововведения состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи. Как подчеркнул министр, Минздрав также разрабатывает новые порядки оказания первой помощи с более широким перечнем мероприятий, куда входит использование лекарств лицами, которые прошли специальную подготовку.