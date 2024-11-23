Минздрав разработает концепцию развития первой помощи в РФ до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав разрабатывает концепцию развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Владимир Путин поставил задачу обеспечить более широкомасштабное обучение населения России навыкам оказания первой помощи. Для этого Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в России до 2035 года", – приводятся его слова в телеграм-канале министерства.

По словам главы ведомства, основная цель концепции состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи. Как подчеркнул министр, Минздрав также разрабатывает новые порядки оказания первой помощи с более широким перечнем мероприятий, куда входит использование лекарств лицами, которые прошли специальную подготовку.

Между тем стало известно, что врачей могут обязать передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за полгода. Нововведение позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности, а также улучшит качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

Ранее Минздрав РФ подготовил проект приказа, в рамках которого планируется включение консультации психолога в стандарт медицинской помощи беременным в России. В документе подчеркивается, что утверждение данного проекта приказа не потребует дополнительных затрат федерального бюджета, а также отмены иных нормативных правовых актов РФ.

