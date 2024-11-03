Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных

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Врачей могут обязать передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Нововведение, как уточнили в ведомстве, позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности, а также улучшит качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

Исключениями являются уход за больным членом семьи, медицинская реабилитация, получение медпомощи при социально значимых заболеваниях и недугах, требующих заместительной почечной терапии.

Ранее СМИ сообщали, что в 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, или 207,6 тысячи в месяц. Сейчас сумма пособия составляет 4 тысячи рублей в день.

В свою очередь, юрист рассказала, в каких случаях работнику могут не оплатить больничный. Например, если он умышленно причинил вред своему здоровью. Однако этот факт должен быть установлен судом. Также отказ получат те граждане, которые стали временно нетрудоспособными по причине совершения умышленного преступления.

Если законная выплата по больничному не поступила или человек не согласен с ее размером, то можно обратиться с жалобой в комиссию по трудовым спорам.