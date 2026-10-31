Московский кластер видеоигр и анимации вошел в тройку лучших в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский кластер видеоигр и анимации занял третье место в индексе конкурентоспособности видеоигровых хабов, уступив только площадкам Абу-Даби и Шанхая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Аналитики изучили более 100 видеоигровых хабов по всему миру и сравнили 10 крупнейших из ОАЭ, Китая, России, Швеции, Южной Кореи, Испании, Сингапура, Индии, Бразилии и Германии. Видеоигровой хаб представляет собой компактную территорию, где студии-разработчики расположены рядом и пользуются общей инфраструктурой: офисами, студиями записи и серверами.

Каждую площадку специалисты оценивали по семи критериям, максимальная оценка составляла три балла. Эксперты учитывали состав компаний-резидентов и оснащение площадки, количество студий-разработчиков, доступ к вычислительным мощностям и меры поддержки. Также принимался во внимание городской контекст: наличие специалистов, комфортность проживания рядом и государственное регулирование отрасли.

Первое место в рейтинге занял AD Gaming Hub в Абу-Даби с оценкой 2,56 балла. Площадка работает с 2021 года и объединяет около 100 компаний – от разработчиков до издателей наподобие My.Games. Компании, желающие открыть там студию, проходят все процедуры через единое окно.

Второе место досталось шанхайскому району Xuhui (2,48 балла), где работают Tencent, miHoYo и Ubisoft China, а рядом расположено более 700 компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта.

Московский кластер набрал 2,18 балла – столько же получил шведский Game Habitat из Мальме. Хабы Южной Кореи, Испании, Сингапура, Индии, Бразилии и Германии расположились в рейтинге ниже.

Лучше всего московский кластер показал себя в оценке самой площадки, получив за ее оснащение максимальные три балла. Аналитики учли, что все необходимое для производства игры находится в одном здании: студия захвата движения, студия звукозаписи, просмотровый зал с экраном высокого разрешения, центр обработки данных и многое другое. При этом московский кластер занимает 55 тысяч квадратных метров – примерно в пять раз меньше, чем хабы в Шанхае (300 тысяч) и Абу-Даби (270 тысяч).

Второй существенный показатель – поддержка студий. Здесь у московского кластера 2,31 балла, столько же у Шанхая, больше только у Абу-Даби. Резиденты арендуют офисы по льготной ставке, участники акселератора "Фабрика видеоигр" работают в коворкинге кластера за рубль в месяц, а студии выезжают на зарубежные выставки благодаря программе "Московский видеоигровой экспорт".

Для отбора участников аналитики оставили из общего перечня 80 площадок, которые расположены на одной территории площадью до 300 тысяч квадратных метров, имеют собственные здания и студии-резиденты. Затем выбрали 30 крупнейших в 17 странах, а в итоговый индекс включили 10 – по одному от страны.

Самый большой вес в оценке, четверть балла, получил состав резидентов. По уровню развития аналитики разделили хабы на три группы. Абу-Даби и Шанхай отнесли к глобальным лидерам, а московский кластер – к будущим звездам, у которых готова инфраструктура и расширяется круг резидентов.

Ранее в Москве открылась Московская международная неделя видеоигр. Она продлится до 1 ноября. В расписании мероприятия – киберспортивные состязания, презентации игровых проектов, лекции и мастер-классы, деловые сессии, а также "Ночь видеоигр".

