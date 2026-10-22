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22 октября, 21:24

Технологии

Международный турнир по Counter-Strike впервые с 2019 года пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Финал международного турнира по Counter-Strike 2 "Московские киберигры – 2026" состоится 31 октября и 1 ноября в Московском кластере видеоигр и анимации. Об этом сообщили в пресс-службе кластера.

За победу поборются четыре коллектива: российские 1w и HOTU, а также монгольские 5star eSports и The Huns Esports. На 22 октября они занимают 18, 34, 65 и 124-е места в рейтинге Valve соответственно. Матчи проведут по системе на выбывание до двух побед, отдельно предусмотрена встреча за третье место.

Соревнование относится к категории Tier 2 и включено в систему Valve Regional Standings (VRS). Ее результаты учитываются при распределении приглашений на крупнейшие международные турниры, в том числе мейджоры.

Для Москвы это первое подобное событие за 7 лет. Предыдущий международный турнир по Counter-Strike с участием ведущих мировых команд принимала столица в декабре 2019 года, тогда прошел Epicenter 2019 с Natus Vincere, Team Vitality и Evil Geniuses.

В открытых отборочных с 12 по 18 августа выступили 956 команд из Европы и Азии, закрытый этап прошел с 22 августа по 1 сентября.

Финал станет частью II Московской международной недели видеоигр, которая продлится с 29 октября по 1 ноября. В программу также включены выставка игр российских компаний и разработчиков из стран БРИКС, деловые мероприятия и "Ночь видеоигр".

Вход на площадку свободный, однако для посещения финала требуется предварительная регистрация на сайте мероприятия.

В частности, в рамках "Ночи видеоигр" на главной сцене состоится концерт. Частью программы станет выступление кавер-группы, которая исполнит музыку из известных игр. Кроме того, приглашенные звезды примут участие в шоу-матчах.

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