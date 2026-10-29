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29 октября, 12:38

Технологии

В Москве началась международная неделя видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве открылась Московская международная неделя видеоигр. Она продлится до 1 ноября, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В расписании мероприятия – киберспортивные состязания, презентации игровых проектов, лекции и мастер-классы, деловые сессии, а также "Ночь видеоигр". Основная программа разместится в Московском кластере видеоигр и анимации. Более 85 компаний покажут свои разработки.

Деловая программа в кластере запланирована с 30 октября по 1 ноября. Она соберет более 250 экспертов более чем из 20 стран, включая Китай, Бразилию, Индонезию, Турцию и Индию. Для них подготовили более 50 сессий в рамках пяти треков.

На площадке 30 октября пройдет матч звезд по онлайн-шутеру "Калибр". В нем сыграют 12 известных игроков и приглашенная команда студентов. Также состоятся полуфинал и финал международного турнира по Counter-Strike 2. Финал назначен на 31 октября и 1 ноября, в нем сразятся четыре команды.

Одним из центральных мероприятий станет "Ночь видеоигр" 31 октября. Гостей ждут турниры, ретрозона с приставками, зона со стилизованными автомобилями, ретроуголок с Dendy, SEGA и первой PlayStation, мини-турниры на PS5, настольные игры и мастер-классы. На сцене выступит хедлайнер L'One, а также кавер-группа, исполняющая саундтреки из культовых игр.

Помимо кластера, события запланированы в киберклубах, вузах, книжных магазинах и ресторанах. Турниры проведут в киберклубах Москвы и 68 других регионов России. Сеть Colizeum организует соревнования по восьми дисциплинам, среди них Dota 2, PUBG и Counter-Strike 2. В клубах CyberX пройдет Кубок Московской международной недели видеоигр по Counter-Strike, Valorant и "Миру танков".

Лекции и мастер-классы подготовят пять учебных заведений, в том числе Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) и школа компьютерной графики и игровой разработки Scream School. Свои события также проведут федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" и Hobby Games, кофейня "Кофе твой друг" и сеть ресторанов "Тануки".

В неделе участвуют крупные российские и зарубежные компании, инди-разработчики и резиденты кластера. Среди них – представители Армении, Бразилии, Индии, Китая, Малайзии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что актер Нед Люк, который исполнил роль Майкла Де Санты в GTA V, посетит Московскую международную неделю видеоигр. Он встретится с поклонниками на "Ночи видеоигр" 31 октября, также запланирована автограф-сессия.

Роль в GTA V Люк исполнил целиком, трюки героя актер отыграл сам в костюме для захвата движения. В 2025 году он вернулся к роли и снова озвучил Майкла в обновлении для GTA Online.

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