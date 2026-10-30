Собянин сообщил о ликвидации уже 38 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще 16 летевших в сторону столицы БПЛА сбили силы противовоздушной обороны, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы информировал об уничтожении 22 беспилотников. Количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, достигло 38.

На фоне воздушной атаки временные ограничения ввели во всех аэропортах Московского авиаузла. Из-за них более 20 самолетов, направлявшихся в столицу, перенаправили на посадку в другие города.