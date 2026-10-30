Tribun Kaltim: четверо россиян спаслись при взрыве лодки у берегов Бали

Фото: телеграм-канал SHOT

Четверо туристов из России спаслись после взрыва и пожара на лодке у берегов индонезийского острова Бали. Об этом пишет издание Tribun Kaltim.

Уточняется, что инцидент произошел в заливе Гамат в районе Нуса-Пенида. Судно с россиянами и гидом должно было выплыть из залива и выдвинуться к следующей точке маршрута, но в это время в месте расположения компонентов батарей сзади лодки прогремел взрыв.

По словам начальника отдела по связям с общественностью полиции, спасаясь от внезапно вспыхнувшего пламени, туристы и гид прыгнули в воду. Их приняли на борт проходившего мимо судна и доставили на берег.

Как уточнил гид, перед экскурсией лодка прошла проверку технической исправности, согласно которой судно было пригодно для плавания.

Ранее моторная лодка перевернулась на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате трое пассажиров погибли. Одного мужчину спасли очевидцы.

