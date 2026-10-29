The Sun: британка утонула на курорте в Испании во время спасения внучки

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69-летняя гражданка Великобритании погибла на испанском острове Менорка при попытке спасти свою 10-летнюю внучку. Об этом сообщает The Sun.

Трагедия произошла у пляжа Кавалерия 28 октября. В последний день отпуска девочка решила поплавать на надувном матрасе и была отнесена к скалистой бухте порывами ветра. В результате плавсредство перевернулось.

Увидев происходящее, бабушка, дедушка и мать девочки поспешили на помощь. Ребенка спасли, однако пенсионерка утонула. Супругу удалось вынести женщину на берег, но реанимировать ее не получилось. Мужчина был доставлен в медучреждение с порезами от камней. Девочка и мать получили психологическую помощь.

По информации The Olive Press, спасатели на пляже отсутствовали, так как сезон завершился 15 октября. Гражданская гвардия расследует инцидент как несчастный случай.

Ранее 38-летний российский турист утонул на озере Комо в Италии. Он внезапно скрылся под водой во время купания с девушкой. Вероятно, мужчине могло стать плохо.

