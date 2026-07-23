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23 июля, 09:46

В мире

Двое австралийцев переплыли опасный залив на самодельном плоту с туалетом

Фото: youtube.com/mrboatramp

Двое жителей Австралии Алекс Крейг и Пол Грэм самостоятельно переправили уличный туалет на остров Кенгуру, чтобы не платить за дорогую перевозку. Об этом сообщает ABC News.

Мужчины соорудили плавучую платформу с мотором, установили на нее туалет и мангал, после чего отправились через пролив Бэкстэрс-Пасседж. Пролив славится опасными течениями и высокими волнами, поэтому Алекс и Пол несколько дней выжидали благоприятной погоды. Путь занял четыре часа, тогда как на пароме то же расстояние преодолевают за 45 минут.

Стандартная услуга перевозки обошлась бы более чем в 2 тысячи австралийских долларов. Во время необычного плавания австралийцы готовили на мангале ребрышки и сосиски, а туалет использовали по назначению.

Ранее директор Центра развития туризма Забайкальского края Юрий Скоробогатов преодолел свыше 2 500 километров на сапборде по пути к Охотскому морю. На это у него ушло 65 дней. Экспедиция началась в апреле в поселке Лесной Городок. Одной из целей путешествия является изучение маршрутов русских первопроходцев и создание путеводителя.

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