Обвиняемые в истязании детей работники детсада в Сочи задержаны

Фото: МАХ/"СУ СКР по Краснодарскому краю"

Сотрудников детского сада в Сочи, которых обвиняют в истязании малолетних, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с 22 июня по июль 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог били детей по голове, таскали за волосы, а также оскорбляли и кричали на них.

Фигуранткам предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних. Они также подозреваются в неисполнении обязанностей по воспитанию. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.

Информация о регулярном избиении детей сотрудниками сочинского дошкольного учреждения ранее распространилась в соцсетях. 21 июля по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Родители рассказали, что их дети возвращались домой с ссадинами, синяками и вырванными волосами, после чего мать одного из воспитанников установила в группе диктофон. На аудиозаписях были слышны крики.

