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23 июля, 15:13

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Зеленая мартышка появилась в парке в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Парк "Лога"

Зеленая мартышка Аленка, потерявшая владельца, обрела новый дом в парке "Лога" в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Хотим познакомить вас с нашей новой подопечной – зеленой мартышкой Аленкой. После потери владельца Алена осталась без дома", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора передали животное в парк 8 июля. Во время осмотра ветеринары обнаружили, что из-за некроза мартышка осталась более чем без половины хвоста. Чтобы сохранить здоровье, специалисты успешно прооперировали ее под общим наркозом.

В настоящее время Аленка находится на карантине под наблюдением врачей.

Ранее двух лисят, обосновавшихся на территории детского сада в подмосковной Балашихе, вернули в лес сотрудники Мособлпожспаса. К спасателям обратилась директор дошкольного учреждения. Она рассказала, что животные поселились под верандой на прогулочной площадке и иногда выходили к детям.

По версии сотрудников детсада, лиса родила и убежала, оставив потомство. Прибывшие на место работники Мособлпожспаса с помощью гидравлического инструмента приподняли веранду, потом разобрали участок деревянного пола и вытащили лисят.

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