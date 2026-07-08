Двух лисят вытащили из-под веранды подмосковного детсада и вернули в лес

Фото: mospas.mosreg.ru

Двух лисят, обосновавшихся на территории детского сада в подмосковной Балашихе, вернули в лес сотрудники Мособлпожспаса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К спасателям обратилась директор дошкольного учреждения. Она рассказала, что животные поселились под верандой на прогулочной площадке и иногда выходят к детям.

По версии сотрудников детсада, лиса родила и убежала, оставив потомство. Прибывшие на место работники Мособлпожспаса с помощью гидравлического инструмента приподняли веранду, потом разобрали участок деревянного пола и вытащили лисят. При этом звери вели себя спокойно.

После проведения спасательной операции специалисты привели веранду в порядок, а лисят отвезли в ближайший лес и выпустили на свободу.

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