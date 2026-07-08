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08 июля, 13:34

Общество

Владимир Путин поздравил участников свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что семья является главной ценностью и надежной опорой в жизни каждого россиянина. Такие слова он высказал в своем послании участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", который проходит в Москве.

Приветствие от российского лидера озвучил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Глава государства поздравил участников мероприятия с Днем семьи, любви и верности.

"Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе", – добавил Путин.

Он поздравил всех присутствовавших с рождением семьи. По его словам, фестиваль собрал множество любящих пар со всей страны, чтобы "соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни".

Президент РФ пожелал всем новоиспеченным мужьям и женам счастья, исполнения желаний, благополучия.

"Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!" – заключил глава государства.

Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" – это ежегодный праздник, в его рамках проходят торжественные церемонии бракосочетания, мастер-классы, концерты, дискуссии, лекции. В этом году он проходит 8 и 9 июля.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в этом году появились четыре новые локации для выездных регистраций: усадьба Воронцово и локация на Гоголевском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве", площадки фестиваля "Театральный бульвар" на Чистопрудном бульваре и у Политехнического музея. Всего в Москве открыты около 200 локаций для заключения брака, в том числе 11 дворцов бракосочетания, более 40 выездных площадок и 135 центров госуслуг.

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