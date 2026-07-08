Super: бывший "зять" Шойгу Алексей Столяров стал отцом во второй раз

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Блогер Алексей Столяров и чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева стали родителями. У них родился сын. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на инсайдера.

По данным СМИ, роды прошли в московском роддоме "Лапино". Пара могла узнать дату появления на свет ребенка заранее, в таком случае Бондаревой сделали бы кесарево сечение. Однако супруги выбрали вариант партнерских родов.

Молодые люди стали встречаться в 2024 году, а уже в конце 2025-го поженились. Еще через месяц они объявили о скором пополнении в семействе.

Ранее Столяров состоял в отношениях с руководителем Федерации триатлона России, дочерью экс-главы Минобороны Сергея Шойгу Ксенией Шойгу. У них в 2021 году родилась дочь Милана, однако в 2023-м они объявили о расставании.