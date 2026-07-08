В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц

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С начала 2025 года в Москве предъявили требования о возмещении ущерба за повреждение зеленых насаждений более чем 200 должностным и юридическим лицам на общую сумму 231 миллиона рублей. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Вместе с тем за уничтожение и повреждение деревьев, кустарников и газонов к ответственности привлекли 214 должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 20,5 миллиона рублей.

Контроль за сохранностью зеленых насаждений в столице осуществляет департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В 2025–2026 годах специалисты зафиксировали большое количество случаев повреждения и уничтожения деревьев, кустарников и газонов.

"Департамент природопользования продолжит работу с грубыми нарушителями, на которых не действуют профилактические и разъяснительные меры", – рассказала заместитель руководителя ведомства Динара Каюмова.

В 2025 году за причинение вреда зеленым насаждениям оштрафовали 177 должностных и юридических лиц на 17,7 миллиона рублей. За первые 6 месяцев 2026 года к ответственности привлекли еще 37 нарушителей, сумма штрафов составила 2,7 миллиона рублей. Всего в бюджет уже поступило более 17 миллионов рублей.

В департаменте уточнили, что взыскание ущерба продолжается. Часть средств нарушители выплатили добровольно, а по отдельным случаям материалы направили в суд и прокуратуру. В ведомстве также подчеркнули, что основная задача – предотвращение нарушений. При этом при грубом несоблюдении требований природоохранного законодательства применяются меры административного воздействия.

Ранее директор единого научного центра Минприроды Александр Закондырин сообщил, что российские ученые готовят к публикации "Черную книгу" растений, угрожающих народному, сельскому и лесному хозяйствам. В издание войдут более 500 видов, работа ведется совместно с Ботаническим садом РАН.

До этого в стране уже издавали "Черную книгу флоры Средней России", а Красные книги по животным и растениям обновлялись в 2021 и 2024 годах.