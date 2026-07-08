Новый электробусный маршрут появится в Коммунарке в День Московского транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый электробусный маршрут, который получит номер 985, появится в Коммунарке в День Московского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Благодаря запуску маршрута жители смогут быстрее добираться до нужной станции метро, чтобы совершать ежедневные поездки на работу, учебу или по другим делам", – отметил вице-мэр.

Маршрут 985 с 11 июля свяжет крупный жилой массив с тремя линиями метро. В частности, жители ЖК "Скандинавия" смогут доехать до станций "Потапово", "Коммунарка", "Корниловская" и "Теплый Стан". Расписание маршрута можно будет найти на Едином транспортном портале и на остановках ближе ко дню запуска.



Фото: Дептранс Москвы

На линии будут работать 6 современных электробусов. Пассажиры при помощи билета "Кошелек" карты "Тройка" получат бесплатную пересадку на другие маршруты наземного транспорта и скидку при пересадке на метро и МЦД.

"Всего на сегодня в столице работают порядка 900 маршрутов электробусов и автобусов", – добавил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в День Московского транспорта, 11 июля, пройдет масштабный парад ретротранспорта. По улицам проедет колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей. Путь колонны начнется у станции метро "Новокузнецкая" и завершится на Чистопрудном бульваре, где пройдет выставка ретротранспорта. Также гостей ждут фотозоны, мастер-классы и многое другое.

