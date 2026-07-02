Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 09:38

Транспорт

Масштабный парад ретротранспорта состоится в Москве 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В День Московского транспорта, который в этом году отмечается 11 июля, пройдет масштабный парад ретротранспорта. По улицам проедет колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей, сообщил столичный Дептранс.

Путь колонны начнется у станции метро "Новокузнецкая" в 11:30 и завершится на Чистопрудном бульваре, где пройдет выставка ретротранспорта. Она будет работать с 12:00 до 18:00.

Для гостей подготовили масштабную программу, а именно:

  • интерактивные зоны, стилизованные под 1930-е, и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет;
  • выставку трамваев и автомобилей, а также старт и финиш ретроралли "Столица. Родис Классик Тур";
  • выставку исторических костюмов работников транспортного комплекса;
  • фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры;
  • бесплатные напитки и угощения;
  • выступления артистов проекта "Музыка в метро" и Академического хора Московского метрополитена.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по улицам столицы проедут 18 трамваев разных поколений. По его словам, при поддержке Сергея Собянина трамвайную систему города активно развивают и при этом бережно хранят транспортное наследие.

"Приглашаю москвичей и гостей города посетить Чистопрудный бульвар 11 июля и своими глазами увидеть многолетнюю историю развития столичного трамвая", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что один вагон трамвая модели 71-623, известный как "морковка" из-за оранжевой окраски, планируется передать в музейную коллекцию столичного метрополитена. Уточнялось, что последние вагоны модели завершили пассажирскую эксплуатацию на временном маршруте № 6к.

Читайте также


транспортгород

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика