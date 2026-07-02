Масштабный парад ретротранспорта состоится в Москве 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В День Московского транспорта, который в этом году отмечается 11 июля, пройдет масштабный парад ретротранспорта. По улицам проедет колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей, сообщил столичный Дептранс.

Путь колонны начнется у станции метро "Новокузнецкая" в 11:30 и завершится на Чистопрудном бульваре, где пройдет выставка ретротранспорта. Она будет работать с 12:00 до 18:00.

Для гостей подготовили масштабную программу, а именно:



интерактивные зоны, стилизованные под 1930-е, и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет;

выставку трамваев и автомобилей, а также старт и финиш ретроралли "Столица. Родис Классик Тур";

выставку исторических костюмов работников транспортного комплекса;

фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры;

бесплатные напитки и угощения;

выступления артистов проекта "Музыка в метро" и Академического хора Московского метрополитена.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по улицам столицы проедут 18 трамваев разных поколений. По его словам, при поддержке Сергея Собянина трамвайную систему города активно развивают и при этом бережно хранят транспортное наследие.

"Приглашаю москвичей и гостей города посетить Чистопрудный бульвар 11 июля и своими глазами увидеть многолетнюю историю развития столичного трамвая", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что один вагон трамвая модели 71-623, известный как "морковка" из-за оранжевой окраски, планируется передать в музейную коллекцию столичного метрополитена. Уточнялось, что последние вагоны модели завершили пассажирскую эксплуатацию на временном маршруте № 6к.