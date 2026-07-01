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01 июля, 11:25

Транспорт

Движение поездов на МЦД-3 изменится с 3 по 5 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на МЦД-3 в Москве изменится с 3 по 5 июля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"После 23:00 до 11:00 с 3 на 4 и с 4 на 5 июля изменится движение на МЦД-3. На Ленинградском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 30 минут", – уточнили в департаменте.

Некоторые составы со стороны Ипподрома будут следовать укороченными маршрутами до и от станций Ховрино и Сходня. У отдельных поездов изменится расписание и набор остановок, также часть электричек проедет станцию Фирсановская без остановки. Между тем на Казанском направлении интервалы движения увеличатся до 15 минут.

В период изменений специалисты проведут работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. Там могут измениться пути отправления поездов, в связи с чем пассажиров призвали сверяться с информацией на табло.

Тем временем на Павелецком вокзале начался ремонт пассажирских платформ. Рабочим необходимо заменить плиты покрытия и обновить облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей. Работы пройдут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.

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