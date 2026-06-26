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26 июня, 13:11

Мэр Москвы

Собянин: до конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оплата по биометрии заработает на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2026 года. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня этот способ оплаты проезда возможен на МЦД-1. До конца июля он появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, до конца года – на МЦД-3", – объявил градоначальник.

Таким образом, сервис по оплате проезда при помощи биометрии будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта Москвы: метро, МЦК и МЦД. Кроме того, сервис доступен на всех турникетах "Аэроэкспресса" и речных регулярных маршрутах.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировались больше 880 тысяч человек", – отметил Собянин.

Если пассажир уже зарегистрирован в приложении "Метро Москвы", то повторная регистрация не потребуется. При оплате биометрией нужно лишь посмотреть в видеокамеру на турникете, который обозначен черными стикерами.

Платежное решение разрабатывается и тестируется сотрудниками компании "МТТЕХ". При этом безопасность работы системы обеспечивается банковским уровнем защиты. Нейросеть разбивает изображение пассажира на десятки символов, создавая зашифрованный биометрический ключ.

"Именно он хранится на серверах, и расшифровать его обратно в изображение лица невозможно. Использование чужой фотографии исключено – в сервис встроена система защиты Liveness, она умеет отличать лицо человека от изображения", – резюмировал мэр Москвы.

Ранее стало известно о начале ремонта пассажирских платформ на Павелецком вокзале. Специалистам предстоит заменить плиты покрытия и обновить облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей. Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.

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