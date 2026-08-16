Предмет "История нашего края" с 2027 года будут изучать только по госучебникам

Фото: MAX/"Владимир Мединский"

Обязательный предмет "История нашего края" с 1 сентября 2027 года будет изучаться в школах только по государственным учебникам. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в MAX.

"Двадцать девять госучебников для 32 регионов уже есть", – написал Мединский.

Оставшиеся учебники, по его словам, готовятся. Их пишут местные авторские коллективы, при этом оформление и экспертиза будут федеральными.

Ранее помощник президента России указывал, что продолжительность образовательных курсов по обществознанию сокращена с 6 до 3 лет без ущерба смыслу. По его словам, все лучшее из прежней программы было сохранено.

