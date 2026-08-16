Число пострадавших при ударе по автобусу в Белгородской области увеличилось до 10 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Ракитянском округе Белгородской области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что атаки, в результате которых пострадали люди, произошли в поселках Ракитное и Пролетарский, а также на трассе Ракитное – Белгород. По информации оперштаба, пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.

Кроме того, в ряде сел повреждены транспортные средства, коммерческие и жилые объекты, пояснили в ведомстве.

Атака на автобус, в котором ехали работники одного из предприятий Белгородской области, произошла 16 августа. В результате одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

