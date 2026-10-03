КНДР запустила стратегические ракеты средней дальности в сторону Японского моря

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КНДР провела учения, в ходе которых осуществила пуски стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

За учениями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Представители Главного управления ракетостроения доложили ему о новой технологии, позволяющей задавать как минимум четыре варианта траектории полета в зависимости от цели и задачи.

Ким Е Чжон также заявила, что ракеты способны менять траекторию на малой высоте и использовать технологии искусственного интеллекта. По ее словам, при волнообразной траектории средства обнаружения противника теряли цель после первого участка подъема.

"По меньшей мере в течение нескольких лет ни одна страна мира не сможет обладать подобной технологией", – уточняется в сообщении.

Ранее КНДР успешно испытала новейшую систему вооружения под наблюдением Ким Чен Ына. Он назвал это свидетельством передового технического потенциала страны в оборонной сфере и важным шагом в модернизации армии. Тип системы и ее характеристики не раскрываются.