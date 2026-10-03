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03 октября, 15:36

Политика

Лавров 6 октября проведет переговоры с главой МИД Восточного Тимора

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября встретится в Москве с главой МИД и сотрудничества Восточного Тимора Бендиту Фрейташем. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фрейташ посетит Россию с официальным визитом 4–6 октября. На переговорах стороны планируют обсудить развитие политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Кроме того, министры намерены обменяться мнениями по основным международным и региональным вопросам.

Ранее спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи посещал Москву, где обсуждал гуманитарные вопросы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, омбудсменом Яной Лантратовой и уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В числе тем были поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими, воссоединение семей и "детское досье", а также гуманитарная ситуация в Алешках Херсонской области. По просьбе Ватикана кардинал также посетил место содержания украинских военнослужащих.

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